Названы самые раздражающие привычки пассажиров

21-летняя стюардесса из Австралии Бронте Сирсонн рассказала о четырех самых распространенных раздражающих привычках авиапассажиров. Подробностями бортпроводница поделилась в своих социальных сетях, на ролик обратило внимание издание Daily Mail.

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Так, по словам Сирсонн, многие люди отказываются показывать посадочный талон на входе в самолет, утверждая, что "знают, куда летят". На деле члены экипажа лишь хотят убедиться, что пассажир находится на правильном рейсе и помочь без проблем найти кресло, указанное в билете.

Также стюардессу раздражает, когда пассажиры заказывают сложные и странные блюда, например, "тост с ветчиной и сыром, но без ветчины и сыра".

Кроме этого, Сирсонн рассказала о пассажирах, которые не успевают ять место для ручной клади на верхних полках, расстраиваются и жалуются члена экипажа. И при этом они отказываются класть сумки под сидение переднего кресла.