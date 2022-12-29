Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+5° в 
USD 71.98EUR 76.08
Войти в почту
56 минут назад

Стюардесса рассказала о самых раздражающих привычках пассажиров

Мария Иглина

21-летняя стюардесса из Австралии Бронте Сирсонн рассказала о четырех самых распространенных раздражающих привычках авиапассажиров. Подробностями бортпроводница поделилась в своих социальных сетях, на ролик обратило внимание издание Daily Mail.

Названы самые раздражающие привычки пассажиров
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Так, по словам Сирсонн, многие люди отказываются показывать посадочный талон на входе в самолет, утверждая, что "знают, куда летят". На деле члены экипажа лишь хотят убедиться, что пассажир находится на правильном рейсе и помочь без проблем найти кресло, указанное в билете.

Бортпроводники назвали маршруты с самыми пьющими пассажирами

Также стюардессу раздражает, когда пассажиры заказывают сложные и странные блюда, например, "тост с ветчиной и сыром, но без ветчины и сыра".

Кроме этого, Сирсонн рассказала о пассажирах, которые не успевают ять место для ручной клади на верхних полках, расстраиваются и жалуются члена экипажа. И при этом они отказываются класть сумки под сидение переднего кресла.

Ранее были перечислены сувениры, с которыми вас не пустят на самолет.

Новости путешествий,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители