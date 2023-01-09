Семья купила тур в Турцию за 25 миллионов рублей

В Ассоциации туроператоров России составили рейтинг самых дорогих туров, приобретенных туристами в 2022 году.

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Безусловным лидером оказалась семья из шести человек, члены которой за месячный отдых в Кемере летом 2023 года заплатили 370 тысяч долларов (25 миллионов рублей). Жить большое семейство будет в отеле MAXX Royal Kemer. Билеты путешественники приобрели в 2022 году, что и позволило им возглавить рейтинг АТОР.

На втором месте рейтинга самых дорогих туров заграницу оказалась также Турция. Семья из четырех человек за 28-дневный отдых в Бодруме, в отеле RIXOS Premium Bodrum, заплатили 330 тысяч евро (21,3 миллиона рублей).