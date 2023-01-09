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1 час назад

Семья купила тур в Турцию за 25 миллионов рублей

Мария Кимакович

В Ассоциации туроператоров России составили рейтинг самых дорогих туров, приобретенных туристами в 2022 году.

Семья купила тур в Турцию за 25 миллионов рублей
Фото: unsplashunsplash

Безусловным лидером оказалась семья из шести человек, члены которой за месячный отдых в Кемере летом 2023 года заплатили 370 тысяч долларов (25 миллионов рублей). Жить большое семейство будет в отеле MAXX Royal Kemer. Билеты путешественники приобрели в 2022 году, что и позволило им возглавить рейтинг АТОР.

На втором месте рейтинга самых дорогих туров заграницу оказалась также Турция. Семья из четырех человек за 28-дневный отдых в Бодруме, в отеле RIXOS Premium Bodrum, заплатили 330 тысяч евро (21,3 миллиона рублей).

Почему отдых на Камчатке такой дорогой

Третью ступень пьедестала заняли Мальдивы. Более 19 миллионов рублей пришлось заплатить девятерым туристам за двухнедельное путешествие, в которое были включены трансфер, VIP-service в аэропорту и проживание в отеле Amilla Fushi.

Ранее были названы правила для туристов, действующие во всех странах.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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