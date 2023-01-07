Почему отдых на Камчатке такой дорогой

Цена на туры на Камчатку начинаются от 100 тысяч рублей с перелетом и проживанием. Несмотря на то, что за границу выезжать не надо, по ценам отдых в этом регионе может сравниться только с люксовыми курортами. В материале “Рамблера” — о том, почему поехать на Камчатку так дорого.

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Длительный перелет

Прямой рейс до Петропавловска-Камчатского из Москвы длится 8,5 часов. Как известно, чем дольше перелет, тем выше цена. Примерно за столько же прямым рейсом можно долететь на Мальдивы или в Корею. Из других городов также есть прямые рейсы, но не из всех, пересадка выполняется преимущественно через столицу или Новосибирск. Билет туда-обратно из Москвы обойдется в 40 тысяч без пересадок на одного человека. И это — уже почти половина стоимости.

Долина гейзеров

Многие туристы едут на Камчатку ради того, чтобы посмотреть на вулканы и знаменитую долину гейзеров. Однако это — именно то, что обойдется в очень круглую сумму. Дело в том, что добраться до долины можно исключительно на вертолете в сопровождении гида и охранника заповедной зоны. Приезжать туда опасно как для человека, так и для сохранности природы. Воздушные туры проводятся с июня по октябрь и стоят от 30 тысяч на человека.

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