Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+2° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
2 часа назад

Почему отдых на Камчатке такой дорогой

Мария Каткова

Цена на туры на Камчатку начинаются от 100 тысяч рублей с перелетом и проживанием. Несмотря на то, что за границу выезжать не надо, по ценам отдых в этом регионе может сравниться только с люксовыми курортами. В материале “Рамблера” — о том, почему поехать на Камчатку так дорого.

Почему отдых на Камчатке такой дорогой
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Длительный перелет

Прямой рейс до Петропавловска-Камчатского из Москвы длится 8,5 часов. Как известно, чем дольше перелет, тем выше цена. Примерно за столько же прямым рейсом можно долететь на Мальдивы или в Корею. Из других городов также есть прямые рейсы, но не из всех, пересадка выполняется преимущественно через столицу или Новосибирск. Билет туда-обратно из Москвы обойдется в 40 тысяч без пересадок на одного человека. И это — уже почти половина стоимости.

Долина гейзеров

Многие туристы едут на Камчатку ради того, чтобы посмотреть на вулканы и знаменитую долину гейзеров. Однако это — именно то, что обойдется в очень круглую сумму. Дело в том, что добраться до долины можно исключительно на вертолете в сопровождении гида и охранника заповедной зоны. Приезжать туда опасно как для человека, так и для сохранности природы. Воздушные туры проводятся с июня по октябрь и стоят от 30 тысяч на человека.

Чем известна камчатская «долина смерти»

Дорогие продукты

Все продукты доставляют на остров с материка, поэтому цены на них соответствующие. Если вы хотите обедать в кафе и ресторанах, то средний чек на еду выйдет у вас очень большим. Местные жители рассказывают, что ужин на одного человека обойдется в 5 тысяч рублей. Однако есть лайфхак: стоит искать фермы и кафе при них, там цены будут гораздо ниже.

Отдых в России,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители