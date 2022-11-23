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44 минуты назад

Чем известна камчатская «долина смерти»: видео

Мира Маркина

Мир полон опасных и даже мистических мест. Таких немало и на территории нашей страны. Одно из опаснейших мест для всего живого расположилось в России, в одном из самых отдаленных и при этом красивых ее регионов – на Камчатке.

Камчатка славится своими природными красотами и привлекает ежегодно множество туристов из нашей страны и других государств. Одно из таких мест, которыми многие интересуются – "долина смерти". Однако далеко не все решаются отправиться туда, ведь известно, что после возвращения вас будут ждать серьезные ухудшения самочувствия. Некоторые даже прозвали долину природной газовой камерой.

Одно из самых мистических мест Питера: видео

О том, чем известно это место, почему туда лучше не ездить и как оно влияет на живые организмы, рассказал в своем видео пользователь социальной сети TikTok с ником @kartograf_graf.

Ранее "Рамблер" рассказывал, о каких законах нужно знать, отправляясь в Тайланд.

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