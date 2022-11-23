Чем известна камчатская «долина смерти»: видео

Мир полон опасных и даже мистических мест. Таких немало и на территории нашей страны. Одно из опаснейших мест для всего живого расположилось в России, в одном из самых отдаленных и при этом красивых ее регионов – на Камчатке.
Камчатка славится своими природными красотами и привлекает ежегодно множество туристов из нашей страны и других государств. Одно из таких мест, которыми многие интересуются – "долина смерти". Однако далеко не все решаются отправиться туда, ведь известно, что после возвращения вас будут ждать серьезные ухудшения самочувствия. Некоторые даже прозвали долину природной газовой камерой.
О том, чем известно это место, почему туда лучше не ездить и как оно влияет на живые организмы, рассказал в своем видео пользователь социальной сети TikTok с ником @kartograf_graf.
Ранее "Рамблер" рассказывал, о каких законах нужно знать, отправляясь в Тайланд.