О каких странных законах нужно знать, отправляясь в Тайланд: видео

Отправляясь в другую страну на отдых или по любым другим причинам, очень важным пунктом будет заранее ознакомиться с правилами и законами, действующими в стране вашего будущего пребывания. Существует немало примеров не просто неловких ситуаций, в которые попадает турист из-за незнания обычаев и правил, но и реальных историй, завершившихся тюрьмой из-за несоблюдения законов. Ведь все мы знаем, что незнание законов от ответственности не освобождает.

Стран с максимально странными и непривычными для нас законами довольно много. И даже если они кажутся вам бредовыми, соблюдать их придется.

Пользовательница социальной сети TikTok с ником @natasha.perchik опубликовала видеоролик, в котором рассказала о некоторых важных законах Тайланда, которые стоит знать каждому, кто приезжает в эту страну, чтобы не навлечь на себя лишних проблем. Также девушка озвучила суммы штрафов, которые вы можете заплатить за нарушение некоторых правил.