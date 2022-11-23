Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+2° в 
USD 60.66EUR 62.18
Войти в почту
57 минут назад

О каких странных законах нужно знать, отправляясь в Тайланд: видео

Мира Маркина

Отправляясь в другую страну на отдых или по любым другим причинам, очень важным пунктом будет заранее ознакомиться с правилами и законами, действующими в стране вашего будущего пребывания. Существует немало примеров не просто неловких ситуаций, в которые попадает турист из-за незнания обычаев и правил, но и реальных историй, завершившихся тюрьмой из-за несоблюдения законов. Ведь все мы знаем, что незнание законов от ответственности не освобождает.

Стран с максимально странными и непривычными для нас законами довольно много. И даже если они кажутся вам бредовыми, соблюдать их придется.

Страны, где лишний вес считается нарушением закона

Пользовательница социальной сети TikTok с ником @natasha.perchik опубликовала видеоролик, в котором рассказала о некоторых важных законах Тайланда, которые стоит знать каждому, кто приезжает в эту страну, чтобы не навлечь на себя лишних проблем. Также девушка озвучила суммы штрафов, которые вы можете заплатить за нарушение некоторых правил.

Ранее "Рамблер" показывал, чем удивляет самая красивая железная дорога России.

Лайфхаки,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители