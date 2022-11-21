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1 час назад

Чем удивляет самая красивая железная дорога в России: видео

Стелла Шмель

Эту уникальную дорогу строили с 1899 по 1905 годы, ее протяженность составляет 260 километров. Кругобайкальская железная дорога проходит по берегу Байкала от истока реки Ангары до Слюдянки.

На всем пути туристам открывается возможность полюбоваться бескрайним озером, горами, старинными турелями и мостами. Во время остановок путешественники могут выйти из поезда на разных станциях, чтобы полюбоваться природой и местными достопримечательностями.

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Подробнее о самой красивой железной дороге в России смотрите в видео.

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