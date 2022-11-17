Где встретить Новый год, если вы устали от холодов

Если вы не из тех, кто жалует гололед, снегопад и прочие прелести суровой русской зимы, то наверняка не раз мечтали встретить Новый год в теплой стране. К счастью, вариантов для такого отдыха довольно много. Подробнее о странах, которые порадуют солнцем и теплым морем 1 января – в материале "Рамблера".

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ОАЭ

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Грандиозные салюты, за которыми в прямом эфире наблюдает весь мир, температура воздуха в районе 24-27 градусов по Цельсию, а также развлечения на любой вкус: от поражающих воображение шоу-программ в роскошных отелях до новогоднего сафари в пустыне. У вас есть еще причины, чтобы отказаться от поездки в ОАЭ?

Таиланд

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Любители дзена и уединения могут встретить Новый год на малолюдном острове под звездным небом, слушая морской прибой. Если же вы не мыслите праздник без шумной вечеринки, выбирайте Пхукет – здесь на Новый год гуляют вовсю.

Вьетнам

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Эта страна еще не так популярна, как Таиланд, что влечет за собой ряд плюсов. Во-первых, здесь гораздо меньше туристов, во-вторых, в ресторанах куда чаще радуют демократичные цены: ужин может обойтись всего в $20. Кроме того, во Вьетнаме праздничное настроение вам обеспечено: многие улицы украшены гирляндами, а местные устраивают карнавалы и запускают салюты.

ЮАР

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