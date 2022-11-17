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1 час назад

Где встретить Новый год, если вы устали от холодов

Мира Маркина

Если вы не из тех, кто жалует гололед, снегопад и прочие прелести суровой русской зимы, то наверняка не раз мечтали встретить Новый год в теплой стране. К счастью, вариантов для такого отдыха довольно много. Подробнее о странах, которые порадуют солнцем и теплым морем 1 января – в материале "Рамблера".

Где встретить Новый год, если вы устали от холодов
Фото: UnsplashUnsplash

ОАЭ

Unsplash

Грандиозные салюты, за которыми в прямом эфире наблюдает весь мир, температура воздуха в районе 24-27 градусов по Цельсию, а также развлечения на любой вкус: от поражающих воображение шоу-программ в роскошных отелях до новогоднего сафари в пустыне. У вас есть еще причины, чтобы отказаться от поездки в ОАЭ?

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Таиланд

Unsplash

Любители дзена и уединения могут встретить Новый год на малолюдном острове под звездным небом, слушая морской прибой. Если же вы не мыслите праздник без шумной вечеринки, выбирайте Пхукет – здесь на Новый год гуляют вовсю.

Вьетнам

Unsplash

Эта страна еще не так популярна, как Таиланд, что влечет за собой ряд плюсов. Во-первых, здесь гораздо меньше туристов, во-вторых, в ресторанах куда чаще радуют демократичные цены: ужин может обойтись всего в $20. Кроме того, во Вьетнаме праздничное настроение вам обеспечено: многие улицы украшены гирляндами, а местные устраивают карнавалы и запускают салюты.

ЮАР

Unsplash

Отправляясь в ЮАР, закладывайте на отпуск не меньше 10 дней: в стране так много must-visit, что за один уикенд вы едва ли уложитесь. Серфинг в океане, пингвины, винодельни, сафари, киты... чего только стоит один мыс Доброй Надежды! Цены на перелеты сюда порой "кусаются", но о таком насыщенном приключении вам едва ли придется жалеть.

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