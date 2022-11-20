Мороз-экспресс: рассказываем про самое новогоднее приключение

"Мороз-Экспресс" — это уникальное новогоднее предложение, которое позволит красиво отправиться в Великий Устюг! "Рамблер" расскажет о нем подробнее.
Сказочный поезд будет курсировать каждый день с 24 декабря до 7 января. На поезде из Москвы вы сможете добраться до Вотчины Деда Мороза и его Терема, пройти по Тропе сказок, побывать в Зоосаде, Кузнице и Ледяной комнате, покататься с ледяных горок и принять участие в разнообразных развлечениях.
Этот город расположен на берегу реки Сухоны, где расположены купеческие особняки, памятники севернорусского зодчества (Соборное дворище, собор Прокопия Праведного, а также архитектурный комплекс Михайло-Архангельского и Спасо-Преображенского монастырей). Кстати, обычные люди там тоже живут.
Каждый день там трудятся и встречают гостей богатыри-кузнецы. Гости смогут изучить процесс ковки и создать необычные и уникальные сувениры.
Все мы писали письма Дедушке Морозу и рассказывали, как вели себя в течеение года. А теперь вы увидите, куда попадают все эти письма и кто помогает дедушкее разбирать почту от детей со всей страны!
Путешествие длится всего один день, однако за это время вы узнаете историю Нового года, наконец-то понять, кто же такой Дед Мороз, почему Великий Устюг называют его домом, и с кем он обычно проводит время.