Названы правила для туристов, действующие во всех странах

Названы ряд правил, которые действуют во всех странах мира. Об этом сообщает портал "Тонкости туризма".

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Как отметили журналисты, в первую очередь, нигде нельзя спорить с представителями власти. Речь идет не только о полицейских, но и таможенниках и пограничниках. Не стоит сними связываться, так как в любом случае турист имеет меньше прав, чем представитель власти.

Еще одно правило — соблюдение дистанции. Во многих странах к нему относятся очень ревностно, поэтому где бы вы ни находились, стоит держаться подальше от других людей.

Нельзя также делать фото людей без их согласия. Во многих странах это запрещено законом, и речь идет даже о прохожих. В некоторых странах нельзя фотографировать одушевлённые объекты, например, административные здания.

Сдерживать активную жестикуляцию — еще одно важное правило. В некоторых странах это считается признаком агрессии, а также отличается значение жестов. Например, традиционный в Европе "палец вверх" в Турции может означать принадлежность к нетрадиционной ориентации.

Также не стоит набирать полную тарелку различных блюд и недоедать. Во многих странах не принято так делать. Лучше подойти к фуршетному столу несколько раз, чем брать все сразу и смешивать.