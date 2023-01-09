Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+4° в 
USD 70.30EUR 75.08
Войти в почту
3 часа назад

"Тонкости туризма" назвали правила, действующие во всех странах

Мария Каткова

Названы ряд правил, которые действуют во всех странах мира. Об этом сообщает портал "Тонкости туризма".

Названы правила для туристов, действующие во всех странах
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Как отметили журналисты, в первую очередь, нигде нельзя спорить с представителями власти. Речь идет не только о полицейских, но и таможенниках и пограничниках. Не стоит сними связываться, так как в любом случае турист имеет меньше прав, чем представитель власти.

Еще одно правило — соблюдение дистанции. Во многих странах к нему относятся очень ревностно, поэтому где бы вы ни находились, стоит держаться подальше от других людей.

Нельзя также делать фото людей без их согласия. Во многих странах это запрещено законом, и речь идет даже о прохожих. В некоторых странах нельзя фотографировать одушевлённые объекты, например, административные здания.

Сдерживать активную жестикуляцию — еще одно важное правило. В некоторых странах это считается признаком агрессии, а также отличается значение жестов. Например, традиционный в Европе "палец вверх" в Турции может означать принадлежность к нетрадиционной ориентации.

Почему планировать летний отпуск нужно уже сейчас

Также не стоит набирать полную тарелку различных блюд и недоедать. Во многих странах не принято так делать. Лучше подойти к фуршетному столу несколько раз, чем брать все сразу и смешивать.

Ранее сообщалось, что лживые отзывы об отелях проанализировали и нашли главную общую черту.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители