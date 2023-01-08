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2 часа назад

Почему планировать летний отпуск нужно уже сейчас

Мария Каткова

Планировать летний отпуск сильно заранее — очень хорошая привычка, которая поможет сэкономить бюджет на отдых и не только. О том, почему стоит задуматься о поездке сейчас — в материале “Рамблера”.

Почему планировать летний отпуск нужно уже сейчас
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Билеты на самолет стоят меньше

Не секрет, что чем ближе к дате вылета, тем дороже будет стоимость билетов. Поэтому, покупая билеты заранее, можно существенно сэкономить. Эксперты сходятся во мнении, что при покупке билетов за полгода можно сэкономить от 10 до 40 процентов на билетах.

Стоит придерживаться некоторых правил при покупке:
  • Рассматривайте ночные перелеты
  • Покупайте обратный билет сразу
  • Следите за акциями
  • Не отвергайте билеты с пересадками

Можно сэкономить на отеле

На отели распространяется та же логика, как и на билеты. Чем сильнее заранее вы забронируете, тем дешевле будет стоимость. При этом, оплачивать отель не обязательно, большинство гостиниц принимает оплату по факту. Также за полгода можно промониторить цены и посмотреть, какие они будут в динамике. В случае, если стоимость будет ниже, всегда можно перебронировать отель.

  • Существует также несколько лайфхаков:
  • Пользуйтесь программами лояльности
  • Сравнивайте цены на разных сайтах бронирования
  • Спросите о ценах у туроператоров

Как сэкономить на бронировании отеля

Акции от туроператоров

Мало кто знает, но летать дешево можно не только по горящим путевкам. Из-за того, что ситуация с путешествиями постоянно меняется, туроператоры делают скидки на раннее бронирование. При этом вы можете оплачивать не всю сумму и отказаться от поездки, если передумаете ехать.

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