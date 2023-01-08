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1 час назад

Лживые отзывы об отелях проанализировали и нашли главную общую черту

Стелла Шмель

Ученые провели эксперимент, в котором задействовали 50 человек. Их попросили написать фальшивые отзывы об отелях и разместить их в интернете. Результат эксперимента приводит Ferra.

Лживые отзывы об отелях проанализировали и нашли главную общую черту
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По условию, лживые отзывы должны быть как положительными, так и отрицательными, допускается также и нейтральная позиция.

Затем ученые проанализировали всю собранную информацию и выяснили, что в негативных отзывах часто встречаются признаки того, что их автор испытывает чувство вины.

А в случае с позитивными отзывами авторы спокойно использовали местоимение "я", тогда как отзывы, оформленные с негативом, часто пестрели местоимением "мы".

Отель или квартира: где лучше жить в путешествии

Таким образом, выяснили психологи, люди якобы снимают с себя ответственность за сказанную ложь, используя собирательный образ. Также в негативных отзывах больше было давления на эмоции.

Ранее мы писали, что обязательно должно быть в трехзвездочном отеле.

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