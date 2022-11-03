Что обязательно должно быть в трехзвездочном отеле

Выбирая отель, многие люди обращают внимание на то, сколько звезд присвоено тому или иному объекту размещения. И неспроста: "звездность" отеля может многое рассказать о нем еще до того, как вы переступите его порог.
Большой популярностью среди туристов пользуются трехзвездочные отели. Как правило, они дешевле тех, которым присвоены четыре или пять звезд, но при этом уровень комфорта в них может быть не ниже. Подробнее о том, каким требованиям должен соответствовать трехзвездочный отель – в материале "Рамблера".
Трехзвездочные отели называют самой коварной категорией гостиниц. Дело в том, что условия от отеля к отелю могут сильно разниться. Где-то уровень гостиницы будет ближе к уровню двухзвездочных, с той лишь разницей, что постельное белье будут менять чаще (по нормативу – два раза в неделю). При этом другие отели могут удивить просторными номерами, мини-кухней или гостиной зоной.
Трехвездочные гостиницы могут быть одноместные и двухместные. И те, и другие номера оборудованы своим санузлом, а каждому гостю положено по три полотенца.
Кроме того, в гостиницах уровня "три звезды" находятся телевизор, холодильник, телефон, кондиционер и мини-бар. На территории отеля должны находиться ресторан, автостоянка/парковка, а также обменный пункт.
Однако важно помнить о том, что условия могут меняться в зависимости от страны. Так, во Франции гостиницы могут располагаться в старых особняках, а в номере вас будет ожидать кофеварка. В Турции обслуживание в пятизвездочном отеле может оказаться на уровне трехзвездочного, поскольку в этой стране хозяева присваивают отелям звезды самостоятельно. В Финляндии туристов скорее всего порадует бесплатная сауна даже в самой бюджетной гостинице. А вот в Италии звезды можно купить, поэтому нередко двухзвездочные отели презентуются как четырехзвездочные.
Выбирая отель, обращайте внимание не только на его "звездность". Изучите отзывы, оцените расположение, а также уточните у администратора все интересующие детали – так вы обезопасите себя от возможного разочарования в отпуске.