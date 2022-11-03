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32 минуты назад

Что обязательно должно быть в трехзвездочном отеле

Мира Маркина

Выбирая отель, многие люди обращают внимание на то, сколько звезд присвоено тому или иному объекту размещения. И неспроста: "звездность" отеля может многое рассказать о нем еще до того, как вы переступите его порог.

Что обязательно должно быть в трехзвездочном отеле
Фото: unsplashunsplash

Большой популярностью среди туристов пользуются трехзвездочные отели. Как правило, они дешевле тех, которым присвоены четыре или пять звезд, но при этом уровень комфорта в них может быть не ниже. Подробнее о том, каким требованиям должен соответствовать трехзвездочный отель – в материале "Рамблера".

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Трехзвездочные отели называют самой коварной категорией гостиниц. Дело в том, что условия от отеля к отелю могут сильно разниться. Где-то уровень гостиницы будет ближе к уровню двухзвездочных, с той лишь разницей, что постельное белье будут менять чаще (по нормативу – два раза в неделю). При этом другие отели могут удивить просторными номерами, мини-кухней или гостиной зоной.

5-ти звездочный отель в Петербурге обойдется дешевле, чем отдых в Сочи

Трехвездочные гостиницы могут быть одноместные и двухместные. И те, и другие номера оборудованы своим санузлом, а каждому гостю положено по три полотенца.

Кроме того, в гостиницах уровня "три звезды" находятся телевизор, холодильник, телефон, кондиционер и мини-бар. На территории отеля должны находиться ресторан, автостоянка/парковка, а также обменный пункт.

Однако важно помнить о том, что условия могут меняться в зависимости от страны. Так, во Франции гостиницы могут располагаться в старых особняках, а в номере вас будет ожидать кофеварка. В Турции обслуживание в пятизвездочном отеле может оказаться на уровне трехзвездочного, поскольку в этой стране хозяева присваивают отелям звезды самостоятельно. В Финляндии туристов скорее всего порадует бесплатная сауна даже в самой бюджетной гостинице. А вот в Италии звезды можно купить, поэтому нередко двухзвездочные отели презентуются как четырехзвездочные.

Выбирая отель, обращайте внимание не только на его "звездность". Изучите отзывы, оцените расположение, а также уточните у администратора все интересующие детали – так вы обезопасите себя от возможного разочарования в отпуске.

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