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44 минуты назад

Отель или квартира: где лучше жить в путешествии

Даша Краснова

Существует два противоположных лагеря: пока одни живут исключительно в отелях, другие выбирают себе уютные квартиры для путешествий. "Рамблер" разберет все плюсы и минусы разных типов проживания.

Отель или квартира: где лучше жить в путешествии
Фото: unsplashunsplash

Расположение

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Здесь единого мнения нет, так как и отели, и квартиры часто расположены в историческом центре или очень близко к нему. Все зависит от того, хотите ли вы провести время на заполненной туристами улице или прочитаете спокойный отдых вне города. Если вы приезжаете в новую страну по работе и важно успевать на встречи и совещания, из отеля будет проще всего добраться до достопримечательностей, а если хочется осмотреть окрестности, то выбираем квартиру.

Цена

Номер в отеле всегда будет стоить дороже квартиры или апартаментов. Да, у некоторых отелей есть своя программа лояльности, но сервис, который предоставляет гостиница всегда будет требовать финансовых вложений.

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Уют и удобство

От номера всегда знаешь, чего ожидать. Если сравнить между собой четырехзвездочные отели по всему миру, они будут очень похожи. В отеле может быть много приятных мелочей: ресторан и бар внутри комплекса, тренажерный зал, массажный салон и спа. Зато квартира позволит на время стать местным жителем, дома зачастую гораздо более уютно, чем в гостиничном номере. А еще в квартире будут привычные для жизни вещи: стиральная машина, утюг, гладильная доска, кухня с плитой. Кстати, наличие кухни позволяет серьезно сэкономить деньги на ресторанах.

Компания

Чаще всего в отелях сдают номер с большой кроватью на двоих. Чтобы заселиться всей семьей, нужно заранее планировать отпуск, иначе супруги рискуют спать на раздельных кроватях. С квартирами в этом смысле проще, вы можете находиться в одном помещении с детьми или друзьями, но спать в раздельных комнатах. Плюс, в квартиру гостям часто разрешено жить с домашними животными.

Обслуживание

В отеле стойка регистрации работает практически круглосуточно, любой вопрос решается тут же. Ты можешь заселиться в отель позже, если твой самолет прилетел вечером. А после выселения оставить чемодан на ресепшене и погулять по городу перед вылетом. В квартире самое приятное — это ощущение независимости, администратор не увидит, во сколько вы возвращаетесь домой и в каком состоянии. А соседи по номеру не захотят подсесть к вам за завтраком, потому что вы примелькались.

Атмосфера

Конечно, в отелях есть свои очевидные плюсы, но настоящую жизнь города можно ощутить и увидеть только в квартире местных. Во-первых, интерьеры в домах разных стран будут отличаться. Во-вторых, хозяин всегда подскажет и расскажет, куда ходить за свежими продуктами и деликатесами. И это будет не популярное туристическое место, а что-то локальное и неожиданное.

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