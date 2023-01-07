Таиланд экстренно ужесточил ковидные ограничения

Таиланд намерен ужесточить ковидные ограничения для туристов. Об этом сообщили российским туроператорам, передает РИА Новости . Однако официального приказа о ковидных правилах еще нет.

Ограничения вводятся с девятого января и будут действовать до 31 января. В этот период все туристы при въезде в страну должны предъявлять либо сертификат о вакцинации, либо справку о перенесенном менее полугода назад COVID-19. Помимо этого, туристы смогут предъявить подтверждение медицинского освобождения от прививки по состоянию здоровья.