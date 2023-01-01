Как обманывают в увеселительных заведениях Таиланда

Таиланд — уникальная страна с особыми обычаями и отношением к туристам. Несмотря на то, что страна хорошо зарабатывает благодаря путешественникам, существуют отдельные люди, которые хотят нажиться на доверчивых туристах.

Фото: Кадр из фильма "Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок" Кадр из фильма "Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок"

Так как в Таиланде популярны вечерние и ночные развлечения, чаще всего приезжих обманывают в увеселительных заведениях страны. О том, как не попасться на уловки — в материале “Рамблера”.

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Бесплатные вечерние шоу

На популярных клубных улицах всегда стоят зазывалы, которые предлагают туристам различные услуги. Вы можете брать у них флаеры и анализировать предложения, но не стоит никуда вместе с ними ходить, особенно бесплатно. Часто они подходят к туристам, берут их за руку и предлагают бесплатно посмотреть вечернее шоу. Однако когда вы придете, может быть два варианта событий: вам скажут заказывать алкоголь в баре по завышенным ценам, либо не выпустят вас и все равно заставят платить.

Так промоутеры зарабатывают на наивных туристах, которые приехали в Таиланд за экзотикой и развлечениями. Если вы хотите пойти на такое шоу, лучше приобрести билет заранее у гида или днем в специальных кассах.

Разбитый стакан

Это — распространенная уловка в барах. Вы можете спокойно сидеть и выпивать в баре, и к вам подойдет местная девушка, которая якобы хочет познакомиться. Вы можете долго разговаривать, покупать ей напитки и намекать на продолжение. Однако на самом деле, она будет планировать обмануть вас.

В один момент мимо вас будет проходить человек, который выбьет стакан у вас из рук, или его уронит девушка и попросит вас, чтобы вы взяли вину на себя и заплатили за нее. Однако бармен ответит, что осколок попал ему в ногу и будет просить деньги за возмещение ущерба, иначе он вызовет в полицию. Туристы говорят, что требуют три тысячи бат (около пяти тысяч рублей), но можно договориться и на меньшее. Или настаивать на вызове полиции и просмотре камер видеонаблюдения.

Бесплатный коктейль