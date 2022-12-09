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17 минут назад

Турист рассказал о необычном желании жительниц Таиланда

Мира Маркина

Российский репортер Игорь Ротарь съездил в Таиланд и рассказал о своем опыте общения с местными жительницами “Ленте.ру”.

По словам Игоря, жительницы королевства мечтают о браке с иностранцем – русским, европейцем или американцем. И этим нагло пользуются некоторые мужчины.

“Списываются на сайтах знакомств с одинокими женщинами и добиваются, чтобы их пригласили пожить”, — пояснил Ротарь.

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Об этом Игорю рассказал в городе Пай журналист. Далее репортер узнал, что одна такая история закончилась браком. Девушка потребовала отвезти ее в Россию. Но жизнь в однушке на окраине Перми оказалась далеко не тем, о чем она мечтала. Спустя месяц “жена из Таиланда” сбежала на родину.

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