Турист рассказал о необычном желании жительниц Таиланда

По словам Игоря, жительницы королевства мечтают о браке с иностранцем – русским, европейцем или американцем. И этим нагло пользуются некоторые мужчины.

Об этом Игорю рассказал в городе Пай журналист. Далее репортер узнал, что одна такая история закончилась браком. Девушка потребовала отвезти ее в Россию. Но жизнь в однушке на окраине Перми оказалась далеко не тем, о чем она мечтала. Спустя месяц “жена из Таиланда” сбежала на родину.