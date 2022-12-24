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2 часа назад

АТОР: отдых в Таиланде может подешеветь

Мария Каткова

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что отдых в Таиланде может стать дешевле. И у этого есть ряд причин. О них сообщается на сайте АТОР.

Отдых в Таиланде может подешеветь
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Правительство страны для поддержки туризма и восстановления его после пандемии планирует снизить стоимость акцизы на авиакеросин в несколько раз. Новая мера будет действовать с 1 января до 30 июня 2023 года.

Необычные законы Таиланда, которые часто нарушают туристы

Эксперты посчитали, что в связи с этим снизится стоимость перелета на внутренние курорты страны. Так, из Пхукета в Паттайю можно будет долететь за 8,9 тысячи рублей, билет на самолет из Бангкока в Краби обойдется в 2,8 тысячи, а до Самуи можно будет долететь за 8 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что турист рассказал о необычном желании жительниц Таиланда.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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