Необычные законы Таиланда, которые часто нарушают туристы

Несмотря на то, что Таиланд остается популярным направлением для россиян долгие годы, не все туристы знакомы с законами этого государства. Особенности правил и обычаев здесь можно обосновать религией — в Таиланде преобладает буддизм, а также формой правления — конституционная монархия. О том, какие законы туристы чаще всего нарушают в Таиланде — в материале “Рамблера”.

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Курение в неположенном месте

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Это — один из самых популярных штрафов среди туристов в Таиланде. Здесь строго запрещено курить в общественных местах, это карается штрафом в 700 долларов, также человеку могут запретить повторный въезд в страну. Также здесь запрещены кальяны и курение электронных сигарет. За это можно получить до 10 лет тюрьмы.

С помощью этих законов власти Таиланда пытаются противодействовать курению табака среди населения страны, а также заботятся об экологии, поэтому употреблять табак на пляже тоже запрещено.

Покупать статуэтки Будды

Если вы увидите сувенирную продукцию с изображением Будды, не стоит это покупать. Вероятнее всего, продажа ведется незаконно. Дело в том, что тайцы довольно серьезно относятся к своей религии, поэтому не разделяют рвение туристов приобрести вещи с их божеством. Считается, что статуэтки можно приобретать только приверженцам религии.

Вывезти вещь с изображением Будды у вас точно не получится, за это вам может грозить штраф и запрет на выезд из страны. Особенно не стоит покупать голову Будды отдельно — она считается священной.

Гладить детей по голове

Этот обычай не закреплен законодательно, но местные жители могут пожаловаться на вас в полицию за то, что вы оскорбляете их ребенка. Дело в том, что жители Таиланда придерживаются многих суеверий. Одно из них гласит, что у каждого ребенка на голове сидит ангел, который его охраняет. Погладив ребенка по голове, можно его спугнуть. Местные жители считают это оскорблением.

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