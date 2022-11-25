Необычные законы Таиланда, которые часто нарушают туристы

Несмотря на то, что Таиланд остается популярным направлением для россиян долгие годы, не все туристы знакомы с законами этого государства. Особенности правил и обычаев здесь можно обосновать религией — в Таиланде преобладает буддизм, а также формой правления — конституционная монархия. О том, какие законы туристы чаще всего нарушают в Таиланде — в материале “Рамблера”.
Это — один из самых популярных штрафов среди туристов в Таиланде. Здесь строго запрещено курить в общественных местах, это карается штрафом в 700 долларов, также человеку могут запретить повторный въезд в страну. Также здесь запрещены кальяны и курение электронных сигарет. За это можно получить до 10 лет тюрьмы.
С помощью этих законов власти Таиланда пытаются противодействовать курению табака среди населения страны, а также заботятся об экологии, поэтому употреблять табак на пляже тоже запрещено.
Если вы увидите сувенирную продукцию с изображением Будды, не стоит это покупать. Вероятнее всего, продажа ведется незаконно. Дело в том, что тайцы довольно серьезно относятся к своей религии, поэтому не разделяют рвение туристов приобрести вещи с их божеством. Считается, что статуэтки можно приобретать только приверженцам религии.
Вывезти вещь с изображением Будды у вас точно не получится, за это вам может грозить штраф и запрет на выезд из страны. Особенно не стоит покупать голову Будды отдельно — она считается священной.
Этот обычай не закреплен законодательно, но местные жители могут пожаловаться на вас в полицию за то, что вы оскорбляете их ребенка. Дело в том, что жители Таиланда придерживаются многих суеверий. Одно из них гласит, что у каждого ребенка на голове сидит ангел, который его охраняет. Погладив ребенка по голове, можно его спугнуть. Местные жители считают это оскорблением.
В Таиланде очень уважают местного монарха и его семью, возможно, даже больше, чем это принято в Великобритании. Поэтому на законодательном уровне запрещено говорить что-то плохое о короле или о его семье. Если вам захочется обсудить это, то делать нужно с кем-то из своих знакомых, в ком вы уверены. Если вы оскорбите короля на публике, то можете сесть в местную тюрьму на срок до 50 лет.