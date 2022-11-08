Названа оптимальная сумма для отдыха в Таиланде

Так, по словам специалистов для комфортного отдыха в Таиланде россиянам стоит рассчитывать на сумму в 250 долларов в неделю. Такая сумма понадобится тем туристам, которые уже оплатили проживание с завтраками. Тогда эти денег хватит на остальные приемы пищи, приправы и маленькие сувениры.