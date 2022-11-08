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2 часа назад

Названа оптимальная сумма для отдыха в Таиланде

Диана Товсепова

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали оптимальную сумму для отдыха в Таиланде.

Названа оптимальная сумма для отдыха в Таиланде
Фото: PxherePxhere

Так, по словам специалистов для комфортного отдыха в Таиланде россиянам стоит рассчитывать на сумму в 250 долларов в неделю. Такая сумма понадобится тем туристам, которые уже оплатили проживание с завтраками. Тогда эти денег хватит на остальные приемы пищи, приправы и маленькие сувениры.

Если планируется посещение экскурсий, тогда стоит рассчитывать на 300 долларов в неделю.

Отдохнувший в Бангладеше россиянин назвал страну дешевой альтернативой Таиланду

Ранее мы писали о том, что надо знать перед поездкой в Таиланд.

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