Названа оптимальная сумма для отдыха в Таиланде

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали оптимальную сумму для отдыха в Таиланде.
Так, по словам специалистов для комфортного отдыха в Таиланде россиянам стоит рассчитывать на сумму в 250 долларов в неделю. Такая сумма понадобится тем туристам, которые уже оплатили проживание с завтраками. Тогда эти денег хватит на остальные приемы пищи, приправы и маленькие сувениры.
Если планируется посещение экскурсий, тогда стоит рассчитывать на 300 долларов в неделю.
Ранее мы писали о том, что надо знать перед поездкой в Таиланд.