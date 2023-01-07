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2 часа назад

Китай откроет сухопутную границу с Россией в Приморье

Мария Каткова

Китай откроет пограничные пункты перехода с Россией для туристов. Об этом сообщает Арсений Крепский, руководитель агентства по туризму Приморского края в своем Telegram-канале.

Китай откроет сухопутную границу с Россией
Фото: unsplashunsplash

Он сообщил, что Китай уведомил о том, что открывает сухопутный пограничный переход Пограничный — Суйфэньхэ. Туристы смогут передвигаться между странами с 8 января.

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Также Крепский добавил, что пока правительство ожидает условия, на которых туристам будет разрешен переход через границу. Пассажирское сообщение было остановлено с начала пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что пользователей Reddit напугали собравшиеся путешествовать китайцы.

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