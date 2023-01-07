Китай откроет сухопутную границу с Россией

Китай откроет пограничные пункты перехода с Россией для туристов. Об этом сообщает Арсений Крепский, руководитель агентства по туризму Приморского края в своем Telegram-канале.

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Он сообщил, что Китай уведомил о том, что открывает сухопутный пограничный переход Пограничный — Суйфэньхэ. Туристы смогут передвигаться между странами с 8 января.

Также Крепский добавил, что пока правительство ожидает условия, на которых туристам будет разрешен переход через границу. Пассажирское сообщение было остановлено с начала пандемии коронавируса.