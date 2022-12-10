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2 часа назад

Китай упростил выдачу виз: как изменились правила

Даша Краснова

Китай упростил условия выдачи виз для россиян. Для поездки россияне могут оформить туристическую и другие типы виз. "Рамблер" расскажет, что необходимо сделать ддля визы.

Китай упростил выдачу виз: как изменились правила
Фото: unsplashunsplash

Если россиянин проживает в регионах, которые нахоядтся недалеко от границы, он получает особый статус. Если на руках есть приглашение от гражданина КНР, то разрешение на въезд можно получить на КПП в Манчжоули, Хунчуне, Хэйхэ. На пункте нужно предъявить заграничный паспорт, который подтвердит прописку в пограничных регионах.

В пункте Хэйкэ виза стоит 100 долларов. В других цена состоит из оплаты консульского сбора и услуг приглашающей стороны. На границе выдают однократные и многократные визы. В Китае можно находиться от 15 до 180 дней.

Китай вернулся к допандемийным правилам выдачи виз россиянам

Документы для визы

Требования к документам для получения визы в Китай стандартные и немного отличаются в зависимости от типа визы. Ниже вы найдете список документов для туристической визы.

  • Загранпаспорт. Нужен оригинал, срок действия – шесть месяцев после выезда из Китая;
  • Ксерокопия тех страниц паспорта, где записаны личные данные и есть фото;
  • Заполненная анкета;
  • Одна фотография 3 на 4 или 3,5 на 4,5 см;
  • Ксерокопии ранее выданных китайских визовых штампов.
  • Подтверждение брони авиабилетов и отеля или письменное приглашение от китайской принимающей сторон;
  • Медстраховка на весь период нахождения в Китае. Сумма покрытия по страховым случаям составляет от 15000 долларов;
  • Справка с места работы – при первом посещении страны.
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