Китай упростил выдачу виз: как изменились правила

Китай упростил условия выдачи виз для россиян. Для поездки россияне могут оформить туристическую и другие типы виз. "Рамблер" расскажет, что необходимо сделать ддля визы.

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Если россиянин проживает в регионах, которые нахоядтся недалеко от границы, он получает особый статус. Если на руках есть приглашение от гражданина КНР, то разрешение на въезд можно получить на КПП в Манчжоули, Хунчуне, Хэйхэ. На пункте нужно предъявить заграничный паспорт, который подтвердит прописку в пограничных регионах.

В пункте Хэйкэ виза стоит 100 долларов. В других цена состоит из оплаты консульского сбора и услуг приглашающей стороны. На границе выдают однократные и многократные визы. В Китае можно находиться от 15 до 180 дней.

Документы для визы

Требования к документам для получения визы в Китай стандартные и немного отличаются в зависимости от типа визы. Ниже вы найдете список документов для туристической визы.