Китай вернулся к допандемийным правилам выдачи виз россиянам

Сейчас гражданам России доступно оформление нескольких типов виз – гостевой, рабочей, деловой, долгосрочной учебной, экипажной и семейной. Так сейчас для туристической поездки необходимо предъявить паспорта (РФ и заграничный), брони отеля и авиабилетов (в обе стороны), анкету, фотографию, страховой полис туриста. Если вы уже получали китайскую визу, следует вложить в пакет документов ее копию.