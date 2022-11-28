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1 час назад

Китай вернулся к допандемийным правилам выдачи виз россиянам

Мира Маркина

Генеральный консул КНР Цзян Сяоян сообщил в интервью “Интерфаксу” об упрощении визовых процедур для россиян.

Китай вернулся к допандемийным правилам выдачи виз россиянам
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Сейчас гражданам России доступно оформление нескольких типов виз – гостевой, рабочей, деловой, долгосрочной учебной, экипажной и семейной. Так сейчас для туристической поездки необходимо предъявить паспорта (РФ и заграничный), брони отеля и авиабилетов (в обе стороны), анкету, фотографию, страховой полис туриста. Если вы уже получали китайскую визу, следует вложить в пакет документов ее копию.

Какие страны выдают визу россиянам в 2022 году

Таким образом Китай надеется восстановить среднегодовой показатель взаимных визитов. До пандемии он был на уровне трех миллионов пересечений границы за 12-месячный период.

Ранее мы писали, как избежать укачивания в самолете.

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