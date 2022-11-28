Лайфхаки, которые помогут избежать укачивания в самолете: видео

С проблемой укачивания сталкиваются далеко не все. Этому недугу больше подвержены люди с нарушениями в работе вестибулярного аппарата.

Этот орган отвечает за способности человека держать баланс в пространстве и твердо стоять на ногах. Однако не всегда он работает корректно и в такие моменты человек начинает испытывать симптомы так называемой "морской болезни". Только вот не всегда эти проявления связаны с морем.

Чаще всего с укачиванием можно столкнуться в автомобиле, поезде, самолете или во время морской прогулки. Если вы знаете, что повержены укачиваниям, посмотрите это видео. Оно опубликовано пользователем социальной сети TikTok с ником @karolinochkaa99. Девушка рассказала в своем аккаунте о том, как избежать укачивания в самолете и перечислила лайфхаки, которые вам в этом помогут.