Какие страны выдают визу россиянам в 2022 году

В начале этого года Латвия, Литва, Нидерланды и другие страны приостановили выдачу виз россиянам из-за санкций. Но некоторые государства продолжают оформлять шенгенские визы. "Рамблер" расскажет про два наиболее безопасных способа сделать нужные документы.
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Самыми лояльными по отношению к россиянам государствами остаются Франция, Испания (если до ранее были испанские визы) и Италия.
Как получать визу
Консульства лояльных стран выдают визы без ограничений, но запись в визовый центр плотная, поэтому лучше искать свободный слот заранее.
При этом до даты предполагаемой поездки должно быть не более полугода, иначе вас попросят прийти позже.
Перечень документов на визу Итали
- Заполненная анкета.
- Фотография 3 × 4 или 3,5 × 4,5 см на белом фоне.
- Загранпаспорт как минимум с двумя чистыми страницами, который будет действовать не меньше трех месяцев после окончания визы.
- Копии действующего и аннулированного загранпаспортов: страниц с личными данными и всех заполненных страниц.
- Общегражданский паспорт, а также копии всех страниц с личными данными и регистрацией.
- Подтверждение занятости. Например, справка с места работы или копия свидетельства о внесении в ЕГРИП для индивидуальных предпринимателей.
- Подтверждение наличия денег на поездку (остаток на счете и выписка с банковского счета с транзакциями за последние три месяца).
- Билеты или бронь билетов в Италию и обратно.
- Медицинская страховка с суммой покрытия от 30 000 € (1 690 880 Р), которая будет действовать во всех странах Шенгена на протяжении всей поездки.
- Согласие на обработку персональных данных.
- Для несовершеннолетних — оригинал и копия свидетельства о рождении, а также нотариальное согласие на выезд от того из родителей, кто не участвует в поездке.
- В Москве за визу придется заплатить 40€, плюс придется отдать деньги за сервисный сбор. Общая сумма за одну визу стремится к 10 тысячам рублей.
В среднем туристы получают визу за неделю и на срок от полугода. Отказы периодически случаются по официальной причине "Предоставление недостоверной информации", но что конкретно на это влияет неизвестно, каждый случай рассматривается индивидуально.
Никакой связи между оформлением визы самостоятельно и оформлением через агентство нет, отказ или выдача короткой визы на даты поездки может произойти в любом случае. Однако это происходит достаточно редко.