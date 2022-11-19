Какие страны выдают визу россиянам в 2022 году

В начале этого года Латвия, Литва, Нидерланды и другие страны приостановили выдачу виз россиянам из-за санкций. Но некоторые государства продолжают оформлять шенгенские визы. "Рамблер" расскажет про два наиболее безопасных способа сделать нужные документы.

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Самыми лояльными по отношению к россиянам государствами остаются Франция, Испания (если до ранее были испанские визы) и Италия.

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Как получать визу

Консульства лояльных стран выдают визы без ограничений, но запись в визовый центр плотная, поэтому лучше искать свободный слот заранее.

При этом до даты предполагаемой поездки должно быть не более полугода, иначе вас попросят прийти позже.

Перечень документов на визу Итали

Заполненная анкета.

Фотография 3 × 4 или 3,5 × 4,5 см на белом фоне.

Загранпаспорт как минимум с двумя чистыми страницами, который будет действовать не меньше трех месяцев после окончания визы.

Копии действующего и аннулированного загранпаспортов: страниц с личными данными и всех заполненных страниц.

Общегражданский паспорт, а также копии всех страниц с личными данными и регистрацией.

Подтверждение занятости. Например, справка с места работы или копия свидетельства о внесении в ЕГРИП для индивидуальных предпринимателей.

Подтверждение наличия денег на поездку (остаток на счете и выписка с банковского счета с транзакциями за последние три месяца).

Билеты или бронь билетов в Италию и обратно.

Медицинская страховка с суммой покрытия от 30 000 €⁣ (1 690 880 Р), которая будет действовать во всех странах Шенгена на протяжении всей поездки.

Согласие на обработку персональных данных.

Для несовершеннолетних — оригинал и копия свидетельства о рождении, а также нотариальное согласие на выезд от того из родителей, кто не участвует в поездке.

В Москве за визу придется заплатить 40€⁣, плюс придется отдать деньги за сервисный сбор. Общая сумма за одну визу стремится к 10 тысячам рублей.

В среднем туристы получают визу за неделю и на срок от полугода. Отказы периодически случаются по официальной причине "Предоставление недостоверной информации", но что конкретно на это влияет неизвестно, каждый случай рассматривается индивидуально.