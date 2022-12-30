Туристов снова пугают китайцы

Пользователи интернета из разных стран боятся снова заразиться вирусом от китайских туристов, которые начнут путешествовать после пандемии ковида. Так на новость об открытии китайских границ отреагировали на форуме Reddit.

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По мнению одного из комментаторов, жители КНР все еще переносят вирус, и якобы у половины пребывающих из Китая в Италию тест на COVID-19 оказывается положительным. Другой написал, что "с COVID или без — КНР не приветствуется".

Участники обсуждения согласились и в том, что китайские путешественники часто грубы и нечистоплотны, а также ведут себя раздражающе.

"Я не расист, но они ужасные путешественники. Огромные группы людей, никакого этикета", — написал один из комментаторов.