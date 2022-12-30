Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+2° в 
USD 71.98EUR 76.08
Войти в почту
1 час назад

Пользователей Reddit напугали собравшиеся путешествовать китайцы

Мира Маркина

Пользователи интернета из разных стран боятся снова заразиться вирусом от китайских туристов, которые начнут путешествовать после пандемии ковида. Так на новость об открытии китайских границ отреагировали на форуме Reddit.

Туристов снова пугают китайцы
Фото: PxherePxhere

По мнению одного из комментаторов, жители КНР все еще переносят вирус, и якобы у половины пребывающих из Китая в Италию тест на COVID-19 оказывается положительным. Другой написал, что "с COVID или без — КНР не приветствуется".

Участники обсуждения согласились и в том, что китайские путешественники часто грубы и нечистоплотны, а также ведут себя раздражающе.

"Я не расист, но они ужасные путешественники. Огромные группы людей, никакого этикета", — написал один из комментаторов.

Китай упростил выдачу виз: как изменились правила

Ранее "Рамблер" рассказывал, почему китайских студентов выслали из СССР.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители