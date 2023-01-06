Юрист назвала лучшие месяцы для отпуска в 2023 году

Юрист Татьяна Нечаева рассказала, в какие месяцы выгоднее всего брать отпуск в 2023 году. Об этом сообщает "РИА Новости".

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По словам эксперта по трудовому праву, лучше всего уходить в отпуск в марте, августе и сентябре, так как выплаты за него будут больше. Невыгоднее всего брать отпускные дни в январе и феврале.

Юрист объяснила, что отпускные рассчитываются, исходя из среднего дневного заработка сотрудника (СДЗ), который определяется по количеству календарных, а не рабочих дней. По этой причине СДЗ меньше стоимости одного рабочего дня.

Эксперт порекомендовала включать в отпуск также выходные дни, потому что они не отнимают рабочие дни из зарплаты, но входят в расчет отпускных.