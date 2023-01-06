Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+8° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
3 часа назад

Юрист назвала лучшие месяцы для отпуска в 2023 году

Мира Маркина

Юрист Татьяна Нечаева рассказала, в какие месяцы выгоднее всего брать отпуск в 2023 году. Об этом сообщает "РИА Новости".

Юрист назвала лучшие месяцы для отпуска в 2023 году
Фото: unsplash.comunsplash.com

По словам эксперта по трудовому праву, лучше всего уходить в отпуск в марте, августе и сентябре, так как выплаты за него будут больше. Невыгоднее всего брать отпускные дни в январе и феврале.

Юрист объяснила, что отпускные рассчитываются, исходя из среднего дневного заработка сотрудника (СДЗ), который определяется по количеству календарных, а не рабочих дней. По этой причине СДЗ меньше стоимости одного рабочего дня.

Стало известно, куда едут россияне в январе

Эксперт порекомендовала включать в отпуск также выходные дни, потому что они не отнимают рабочие дни из зарплаты, но входят в расчет отпускных.

Ранее были названы лучшие направления туризма в России в 2023 году.

Новости путешествий,Татьяна Нечаева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители