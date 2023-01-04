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2 часа назад

Названы лучшие направления для внутреннего туризма в 2023 году

Мария Кимакович

В 2022 году активно развивался российский туризм. Многие российские путешественники в силу различных обстоятельств предпочли проводить отдых внутри страны.

Названы лучшие направления туризма в России в 2023 году
Фото: unsplashunsplash

По мнению кандидата экономических наук Валерия Фетисова, внутренний туризм продолжит свое развитие и в наступившем году. В интервью «МК в Питере» эксперт предположил, популярность каких туристических направлений в России будет расти в 2023 году.

Так, эксперт отметит, что востребованными останутся курорты Краснодарского края, Кавказа и Крыма, но они будут не единственными местами, куда устремятся россияне. Фетисов отметил, что популярность станут набирать такие места, как Байкал, Камчатка, Алтай и Карелия.

Самые бесполезные траты в путешествиях, от которых лучше отказаться

Специалист признал, что отдых по вышеназванным развивающимся направлениям нельзя назвать бюджетным, но напомнил, что и многие зарубежные курорты не так давно тоже не были доступны туристам с ограничениями в бюджете.

Ранее стало известно, куда едут россияне в январе.

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