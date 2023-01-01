Стало известно, куда едут россияне в январе

Известный сервис для путешественников назвал самые популярные у россиян направления в январе. Об этом пишут РИА Новости.

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По данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, россияне в январе предпочли путешествовать в Москву, Сочи и Турцию. Билеты в эти города в среднем обойдутся путешественникам 7,4 тысячи, семь тысяч и 7,5 тысячи рублей соответственно.

Также российских туристов неизменно привлекает Санкт-Петербург, а из зарубежных направлений россияне выбирают Ереван и Пхукет.