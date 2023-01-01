Стало известно, может ли пассажир с верхней полки сесть на нижнюю

Споры о том, могут ли пассажиры верхних полок спускаться на нижние, не утихали никогда. Однако проблемой было то, что законодательно этот факт нигде не был закреплен.

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Теперь стало известно, что с осени 2023 года пассажирам верхних полок официально разрешат сидеть на нижних. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на предстоящий документ Минтранса.

В документе закреплено, что проводник может потребовать пассажира с нижней полки пустить к себе пассажира с верхней полки.