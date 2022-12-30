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1 час назад

Самые бесполезные траты в путешествиях, от которых лучше отказаться

Мира Маркина

Бюджет путешествия существенно увеличивается из-за бесполезных трат, которые подчас мы делаем неосознанно. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Самые бесполезные траты в путешествиях, от которых лучше отказаться
Фото: UnsplashUnsplash

Короткий перелет в бизнес-классе

Билет в бизнес-класс может стоить в несколько раз дороже, чем в "эконом". Эти траты оправдывают себя, если вам предстоит долгая дорога, в которой захочется поспать. Но если полет не превышает пары часов, вы переплачиваете большие деньги только за более комфортное кресло и возможность выбора еды.

Питание в самолете

В лоукостере платное питание может обойтись весьма дорого. Гораздо выгоднее взять еду с собой: это могут быть сэндвичи, орехи или питательные батончики.

Местные сим-карты

За неделю отдыха вы едва ли израсходуете весь пакет интернета на новой сим-карте, поэтому нет смысла приобретать ее. Куда выгодней пользоваться wi-fi в отеле и кафе. К тому же, не имея постоянного доступа к интернету, вы сможете устроить себе небольшой диджитал-детокс.

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Музейная карта

Как правило, музейную карту выгодно приобретать, если вы намерены посетить не менее пяти музеев и галерей за поездку. Перед покупкой оцените свои возможности – готовы ли вы к такому культурному марафону? Если нет, приобретать карту не стоит.

Фотографии

В популярных туристических местах нередко путешественников поджидают местные фотографы. Они незаметно фотографируют людей, а затем предлагают им купить снимок за не самую бюджетную сумму. Решив приобрести фото, вспомните о том, что ваш смартфон наверняка фотографирует не хуже.

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