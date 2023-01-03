Туристы остались в открытом море из-за грибка на борту

Сотни пассажиров застряли на борту круизного лайнера компании Viking Orion у побережья Австралии, сообщает BBC. Запрет на швартовку в Аделаиде экипаж получил после того, как на корпусе судна обнаружили потенциально опасные наросты.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Чиновники заявили, что перед входом в Австралию корпус корабля необходимо очистить. По их мнению, инвазивные виды микроорганизмов, растений, водорослей и мелких животных представляет опасность для естественной среды обитания в порту.

Сообщается, что кораблю также было отказано в разрешении зайти в док в Крайстчерче и Данидине в Новой Зеландии и Хобарте (Тасмания). Вчера, 2 января, лайнер должен был пришвартоваться в Мельбурне, но и эта остановка сорвалась. Тем временем на злосчастном судне находится около 800 человек, большая часть из них — это туристы.