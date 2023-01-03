Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+18° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Туристы остались в открытом море из-за грибка на борту

Мира Маркина

Сотни пассажиров застряли на борту круизного лайнера компании Viking Orion у побережья Австралии, сообщает BBC. Запрет на швартовку в Аделаиде экипаж получил после того, как на корпусе судна обнаружили потенциально опасные наросты.

Туристы остались в открытом море из-за грибка на борту
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Чиновники заявили, что перед входом в Австралию корпус корабля необходимо очистить. По их мнению, инвазивные виды микроорганизмов, растений, водорослей и мелких животных представляет опасность для естественной среды обитания в порту.

Как в аэропортах обманывают туристов

Сообщается, что кораблю также было отказано в разрешении зайти в док в Крайстчерче и Данидине в Новой Зеландии и Хобарте (Тасмания). Вчера, 2 января, лайнер должен был пришвартоваться в Мельбурне, но и эта остановка сорвалась. Тем временем на злосчастном судне находится около 800 человек, большая часть из них — это туристы.

Ранее мы писали о том, можно ли отказаться от невозвратного билета без штрафа и издержек.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители