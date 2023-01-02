Как в аэропортах обманывают туристов

Аэропорт — действительно дорогое место. Даже еда из фастфуда там обойдется вам в несколько раз дороже. Однако в воздушной гавани вы можете потерять деньги и другими обманными путями. В материале “Рамблера” — о том, какие схемы проворачивают в аэропортах для того, чтобы вытянуть из вас деньги.

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Пуля в чемодан

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В некоторых небольших аэропортах сотрудники, которые занимаются сортировкой багажа, обманывают спешащих туристов. Перед досмотром они подкладывают в чемодан пулю, находят путешественника в толпе и заявляют, что он пытался провезти запрещенное оружие. Когда человек начинает паниковать, они предлагают ему вызвать полицию или заплатить “взятку”. Турист, который боится опоздать на самолет и не хочет портить себе отпуск, соглашается на быстрое решение проблемы. Так сотрудники зарабатывают на доверчивых путешественниках.

Обезопасить себя от обмана можно, если купить чемодан с кодовым замком или надевать на него плотный чехол. В таком случае сотрудники не смогут его незаметно вскрыть. Также можно согласиться на вызов полиции, и тогда они не будут продолжать этот “спектакль”.

Дорогая вода

В аэропортах на каждом шагу продается бутилированная обычная вода, но ее цена, как правило, сильно завышена. Также в любом аэропорте есть питьевые фонтанчики, где можно набрать воду в свою тару. Возьмите с собой многоразовую бутылку или сберегите пластиковую, чтобы использовать ее повторно. Также бутылку воды можно попросить у стюардессы — даже на лоукостерах наливают неограниченное количество питьевой воды.

Также если вы знаете, что в полете захотите горячий чай или кофе, возьмите с собой пустой термос и попросите горячей воды у сотрудников ресторана в аэропорте. Вам вряд ли откажут или попросят символическую сумму за воду.

Таксисты

Этот способ обмана распространен как в России, так и в других странах. Таксисты стоят в зоне прилета аэропорта и предлагают пассажирам свои услуги. Как правило, цены у них выше, чем в привычных агрегаторах. Однако не все путешественники умеют подключаться к интернету в незнакомых местах, поэтому вынуждены пользоваться услугами этих людей и переплачивать в два, а то и в три раза.