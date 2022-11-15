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1 час назад

Какая странность европейского аэропорта заставляет чувствовать себя идиотом

Мира Маркина

Аэропорт в австрийском Зальцбурге знаменит не только тем, что носит имя Вольфганга Моцарта. Многие его посетители наверняка замечали табличку, написанное на которой вызывало чувство неловкости. О ней и расскажет “Рамблер”.

Почему аэропорт Австрии заставляет чувствовать себя идиотом
Фото: flickr.comflickr.com

Вы когда-нибудь задумывались о том, как много невнимательных туристов, которые мечтают посетить Австралию, но прилетают… в Австрию. Оказывается, их немало. В связи с чем в аэропорту Зальцбурга появилась ироничная табличка.

На ней написано буквально следующее: “Извините, но вы оказались в Австрии, а не в Австралии. Вам нужна помощь? Пожалуйста, нажмите на кнопку”.

Соцсети

Маленькую европейскую страну люди умудряются спутать с целым континентом. Вероятно, виной тому их топографические наименования, которые начинаются одинаково. Кстати, местные продавцы сувениров не растерялись и запустили в продажу самую разную продукцию с надписью: “В Австрии нет кенгуру”.

Соцсети

Странные привычки японцев

Подобную ситуацию легко представить и в России. Своими забавными историями поделились участники одного из популярных в рунете форумов.

“К моей знакомой в Вологоду прилетал друг из Омска, "На материк", как сам сказал. Однако на вокзале у фонтана встретиться они не смогли, по простой причине. В Вологде нет фонтана у вокзала, а в Волгограде есть”.

“У меня приятель, вместо Астрахани в Архангельск уехал, названия же похожи... До сих пор без улыбки не вспомнить”.

“Ростов-на-Дону и просто Ростов, тот, что великий, командировочные постоянно путают. То же с двумя Новгородами”.

“Когда я говорю, что из Архангельска, люди спрашивают меня насколько вкусные у нас арбузы”.

Так что в следующий раз если вы почувствуете себя глупыми из-за того, что перепутали остановку или улицу, просто вспомните обо всех этих людях.

*орфография и пунктуация авторов комментариев сохранены

Заграница,Вольфганг Моцарт,
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