Почему аэропорт Австрии заставляет чувствовать себя идиотом

“К моей знакомой в Вологоду прилетал друг из Омска, "На материк", как сам сказал. Однако на вокзале у фонтана встретиться они не смогли, по простой причине. В Вологде нет фонтана у вокзала, а в Волгограде есть”.



“У меня приятель, вместо Астрахани в Архангельск уехал, названия же похожи... До сих пор без улыбки не вспомнить”.



“Ростов-на-Дону и просто Ростов, тот, что великий, командировочные постоянно путают. То же с двумя Новгородами”.



“Когда я говорю, что из Архангельска, люди спрашивают меня насколько вкусные у нас арбузы”.