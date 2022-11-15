Почему аэропорт Австрии заставляет чувствовать себя идиотом

Аэропорт в австрийском Зальцбурге знаменит не только тем, что носит имя Вольфганга Моцарта. Многие его посетители наверняка замечали табличку, написанное на которой вызывало чувство неловкости. О ней и расскажет “Рамблер”.
Вы когда-нибудь задумывались о том, как много невнимательных туристов, которые мечтают посетить Австралию, но прилетают… в Австрию. Оказывается, их немало. В связи с чем в аэропорту Зальцбурга появилась ироничная табличка.
На ней написано буквально следующее: “Извините, но вы оказались в Австрии, а не в Австралии. Вам нужна помощь? Пожалуйста, нажмите на кнопку”.
Маленькую европейскую страну люди умудряются спутать с целым континентом. Вероятно, виной тому их топографические наименования, которые начинаются одинаково. Кстати, местные продавцы сувениров не растерялись и запустили в продажу самую разную продукцию с надписью: “В Австрии нет кенгуру”.
Подобную ситуацию легко представить и в России. Своими забавными историями поделились участники одного из популярных в рунете форумов.
“К моей знакомой в Вологоду прилетал друг из Омска, "На материк", как сам сказал. Однако на вокзале у фонтана встретиться они не смогли, по простой причине. В Вологде нет фонтана у вокзала, а в Волгограде есть”.
“У меня приятель, вместо Астрахани в Архангельск уехал, названия же похожи... До сих пор без улыбки не вспомнить”.
“Ростов-на-Дону и просто Ростов, тот, что великий, командировочные постоянно путают. То же с двумя Новгородами”.
“Когда я говорю, что из Архангельска, люди спрашивают меня насколько вкусные у нас арбузы”.
Так что в следующий раз если вы почувствуете себя глупыми из-за того, что перепутали остановку или улицу, просто вспомните обо всех этих людях.
*орфография и пунктуация авторов комментариев сохранены