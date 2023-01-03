Можно ли вернуть невозвратный билет на самолет

Казалось бы, почему такой вопрос может возникнуть – билет же “невозвратный”. Но на самом деле, все не так просто. “Рамблер” расскажет, когда вы имеете право вернуть деньги за такой билет.

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Невозвратные билеты приобретают чаще всего по одной причине – у них низкая цена. При этом пассажир берет на себя все риски, связанные с отказом от перелета по своей инициативе и не претендует на компенсацию. Поэтому прежде чем вводить данные банковской карты, чтобы купить билет, рекомендуем досконально изучить условия тарифа (или регламент бронирования). В особенности если скомбинированы разные тарифы, например, для полета в обе стороны.

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Кстати, мало кто знает, но по завершению регистрации на рейс возврат любого билета невозможен.

Можно ли все-таки сдать невозвратный билет?

Вернуть деньги можно, но только в ситуациях, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, а именно Воздушным кодексом. Так полный возврат средств возможен, если заболел или умер член семьи (или ближайший родственник) пассажира или авиаперевозчик нарушил обязательства. Например:

отменил рейс или задержал на продолжительное время, в связи с чем клиент опоздал на стыковочный рейс (или мероприятие, важность которого можно подтвердить документально);

отстранил пассажира от посадки, хотя перелет был оплачен (в этом случае требуйте письменный отказ с указанием причин, отметки в билете).

По закону болезни, отказ попутчика (не родственника) от перелета, опоздание на самолет не по вине пассажира не считаются основанием для возврата средств. Кстати некоторые зарубежные авиакомпании вовсе игнорируют недомогание как причину для отказа от рейса. И деньги вряд и в такой ситуации вернут. Но за компенсацией могут предложить обратиться в страховую компанию.

Частичный возврат можно оформить, когда ситуация, в которой оказался пассажир, исключает вышеперечисленные причины. Напомним, цена авиабилета состоит из тарифа (его придумывает перевозчик) и различных сборов (топливных, например). Как раз-таки вторую часть суммы вернуть можно, она будет небольшой. Тариф же считается страховкой для авиакомпании от финансовых издержек. Например, если пассажир отказывается от полета. Поэтому сумму тарифа никто не вернет.

Однако некоторые авиакомпании отдельным пунктом прописывают запрет на возврат сервисных сборов. Тогда шанс даже частично восполнить траты за неиспользованный равен нулю. Есть перевозчики, которые устанавливают штраф за возврат (как правило, это фиксированная сумма). И здесь будет логично взвесить финансовые риски, прежде чем подавать прошение о возврате средств.