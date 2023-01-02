«Колоссальное отвращение»: журналистка — о поведении россиян в Египте

Польская. журналистка Наталия Гомулка высказалась о поведении россиян на египетском курорте. Своим мнением она поделилась в издании Onet.
Гомулка написала, что для нее странно видеть вовсю развлекающихся россиян на фоне спецоперации в Украине. По ее словам, от этого зрелища у нее бегали мурашки по спине.
Также она призналась, что была крайне потрясена, увидев в меню одного из ресторанов меню на русском, где не было ни слова по-английски. По словам журналистки, она испытала «колоссальное отвращение».
«Я потеряла аппетит. К сожалению, таких ситуаций было много. Было ясно, что здесь все рассчитано на российского туриста», — резюмировала Гомулка.
Ранее мы писали о том, что жители Абхазии пожаловались на поведение россиян.