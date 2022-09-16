Жители Абхазии пожаловались на поведение россиян

"Если в чем-то нуждаются, пусть скажут об этом — мы подарим, но они же воруют все, что могут унести: кружки, тарелки, полотенца, еду друг у друга. Как-то был случай, человек украл носки у другого отдыхающего. Он их потом надел, а другой ему говорит, мол, это мои, которые пропали, — так это, собственно, и выяснилось".