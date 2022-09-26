Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+21° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
1 час назад

Зимой в Египет? Плюсы и минуса отдыха в Африке

Даша Краснова

Многие туристы рассматривают Египет как вариант для зимнего отдыха. "Рамблер" расскажет, стоит ли ехать в Африку.

Зимой в Египет? Плюсы и минуса отдыха в Африке
Фото: unsplashunsplash

Несмотря на то, что лететь придется в Африку, которая ассоциируется с вечным теплом, зима в Египте все-таки ощущается. Декабрь, январь и февраль соответствуют календарю и холоднее других месяцев на всей территории страны. И если декабрь сами египтяне называют «бархатным сезоном», то последующие месяцы вряд ли можно назвать очень комфортными.

В море вполне будет возможно искупаться, а вот на воздухе будет находиться неприятно, да и песок на пляже будет холодным. С утра и вечером будет откровенно прохладно, придется носить теплые худи, к тому же в Египте довольно сильный ветер. А вот днем есть возможность позагорать на солнце.

В тех районах, где есть коралловые рифы, вода будет значительно теплее. Но наверняка вы застанете дни, когда в воде будет теплее, чем на берегу. Поэтому важно брать с собой сланцы и плотные полотенца.

Однако поток туристов в Египет в зимние месяцы снижается довольно незначительно. Цены на отели падают, можно как минимум отсыпаться в красивом месте, вкусно есть и ходить спа. К тому же, это отличное время для экскурсий. В +50°С наслаждаться видами пирамид Гизы или Синайских гор вряд ли захочется, а зимой вполне.

Также стоит не забывать, что в Египте можно "подхватить" разнообразные болезни, поэтому важно следить за гигиеной, не есть пищу на рынках и не пить воду из-под крана.

Заграница,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители