Зимой в Египет? Плюсы и минуса отдыха в Африке

Многие туристы рассматривают Египет как вариант для зимнего отдыха. "Рамблер" расскажет, стоит ли ехать в Африку.

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Несмотря на то, что лететь придется в Африку, которая ассоциируется с вечным теплом, зима в Египте все-таки ощущается. Декабрь, январь и февраль соответствуют календарю и холоднее других месяцев на всей территории страны. И если декабрь сами египтяне называют «бархатным сезоном», то последующие месяцы вряд ли можно назвать очень комфортными.

В море вполне будет возможно искупаться, а вот на воздухе будет находиться неприятно, да и песок на пляже будет холодным. С утра и вечером будет откровенно прохладно, придется носить теплые худи, к тому же в Египте довольно сильный ветер. А вот днем есть возможность позагорать на солнце.

В тех районах, где есть коралловые рифы, вода будет значительно теплее. Но наверняка вы застанете дни, когда в воде будет теплее, чем на берегу. Поэтому важно брать с собой сланцы и плотные полотенца.

Однако поток туристов в Египет в зимние месяцы снижается довольно незначительно. Цены на отели падают, можно как минимум отсыпаться в красивом месте, вкусно есть и ходить спа. К тому же, это отличное время для экскурсий. В +50°С наслаждаться видами пирамид Гизы или Синайских гор вряд ли захочется, а зимой вполне.