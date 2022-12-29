Ведущий тревел-шоу составил топ самых мистических мест России

В России есть много уникальных мест. Но некоторые локации, связанные с разными легендами и поверьями, особенно привлекают туристов. Куда отправиться любителям мистики, “Ленте.ру” рассказал ведущий программы “Жизнь своих” (Первый канал) Евгений Кривцов.

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На первом месте рейтинга оказалась Уфа. По словам телеведущего, загаданные в этом городе желания исполняются, ведь по легенде город был построен в аномальной зоне.

За исполнением желаний можно отправиться в Санкт-Петербург, на Семимостье, а также на остров Канта в Калининграде.

Есть место и в Северной Осетии, овеянное множеством легенд. Существует поверье, что если взобраться на на гору Кубус и мысленно обратиться к небесам с самой заветной мечтой, она обязательно сбудется.

“Места силы” можно найти и на Крымском полуострове. Например, под Алуштой в долине реки Сотера. Считается, что много веков назад здесь существовало поселение и стоял храм. Женщинам, посетившим священное место, пророчат обретение любви, а мужчинам – силы и славы.

Также Кривцов рекомендовал посетить Игнатьевскую пещеру в Челябинской области. Некоторое время назад здесь обнаружили наскальные рисунки, возраст которых насчитывает 14 тысяч лет.