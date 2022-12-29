Безлимитная еда и не только: чем поражает Южная Корея туристов

Южная Корея – колоритная и разнообразная страна, которая всего за один день может как очаровать туриста, так и шокировать его. Подробнее о нюансах этой страны, которые поражают приезжих – в материале "Рамблера".

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Кафе с "безлимитной" едой

В таких заведениях посетители платят фиксированную сумму (около 14$), а затем могут питаться в неограниченных количествах. Вот только, если захочется мяса, его придется пожарить самостоятельно. Впрочем, у каждого стола есть вытяжка.

Токсичные замечания

В европейской культуре не принято указывать человеку на его внешние недостатки. Но у корейцев все иначе: к примеру, местные могут подойти к вам на улице и посоветовать исправить форму носа. В какую клинику лучше обратиться они также расскажут.

Скорая помощь

На остановках Южной Кореи часто можно встретить желто-красные столбы с кнопками для вызова скорой помощи.

Общие туалеты

Во многих заведениях страны можно наткнуться на общие туалеты с писсуарами для мужчин и кабинками для женщин. Иными словами, девушкам нередко приходится проходить мимо мужчин, справляющих нужду, и это считается нормой.

Лягушки на дорогах

Путешествуя на авто по Южной Корее, вы наверняка наткнетесь на дорожные знаки, предупреждающие о том, что дорогу могут пересекать лягушки.