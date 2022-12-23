Страна-антиутопия: 5 шокирующих фактов о Северной Корее

Северная Корея – пожалуй, самая закрытая страна, вокруг которой ходит множество мифов и легенд. Однозначно ясно одно: если обобщить сведения о КНДР, которые у нас есть, можно смело сказать, что это государство сродни антиутопии, воплощенной в жизнь. Подробнее об этой стране – в материале "Рамблера".

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Отсутствие Интернета

По официальной версии правительства КНДР, в стране отсутствует доступ к Интернету, чтобы местные не критиковали Запад. Якобы таким образом правительство пытается защитить репутацию западных стран. На самом же деле отсутствие Интернета помогает еще больше изолировать граждан КНДР от всего остального мира. В стране существует локальный аналог Интернета, с помощью которого можно попасть лишь на сайты, которые были утверждены правительством Северной Кореи.

Отель для приезжих

Попасть в КНДР иностранцу весьма сложно, но тех, кому удается это сделать, селят исключительно в одном отеле, расположенном на острове в центре Пхеньяна. Больше всего правительство страны опасается, что туристы могут улизнуть и сфотографировать то, что фотографировать нельзя. Вот почему остров – идеальное место для проживания приезжих. Днем гиды не выпускают туристов из поля зрения, а ночью отель стерегут охранники.

Публичные казни

В КНДР по сей день действуют публичные казни. Родственников провинившихся (в том числе детей) заставляют присутствовать на казни. Однако тела казненных семье не передают. Более того, им не говорят о месте захоронения. Одна из главных целей публичных казней – запугивание населения.

Одинаковые прически

Северокорейцы могут носить только короткие прически. Существует 28 типов, одобренных правительством. Стричь волосы иначе нельзя. Незамужние женщины также должны носить короткие прически. После свадьбы женщинам разрешается немного отрастить волосы.

Семейная тюрьма