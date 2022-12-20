В Южной Корее решили запустить новые типы виз для россиян

Власти Южной Кореи решили запустить новые типы виз для привлечения иностранных путешественников. Об этом сообщает Ассоциация Туроператоров России (АТОР).

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Так, в первой половине 2023 года в Южной Корее планируют ввести K-culture visa. Она будет ориентирована на молодых иностранцев, в том числе россиян, которые хотят изучить корейскую поп-культуру.

Кроме этого, власти страны собираются запустить рабочую визу (Workcation visa), предназначенную для иностранцев, работающих удаленно. Такая виза будет представлена во второй половине 2023 года.