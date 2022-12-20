В Южной Корее решили запустить новые типы виз для россиян

Власти Южной Кореи решили запустить новые типы виз для привлечения иностранных путешественников. Об этом сообщает Ассоциация Туроператоров России (АТОР).
Так, в первой половине 2023 года в Южной Корее планируют ввести K-culture visa. Она будет ориентирована на молодых иностранцев, в том числе россиян, которые хотят изучить корейскую поп-культуру.
Кроме этого, власти страны собираются запустить рабочую визу (Workcation visa), предназначенную для иностранцев, работающих удаленно. Такая виза будет представлена во второй половине 2023 года.
Также отмечается, что число вакансий для иностранных граждан с рабочей визой (E-7) в отелях и других объектах размещения будет увеличено с двух человек до пяти.