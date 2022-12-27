Где в России искать левитирующий дом

Архыз – это не только горнолыжный курорт и потрясающая природа. Если потратить время на изучение карты региона, можно найти на ней уникальные объекты, которые не встретить нигде в мире. Об одном таком месте читайте в статье “Рамблера”.

Фото: Yandex.ru/maps Yandex.ru/maps

Николай Хубиев живет в поселке Архыз всю свою жизнь. Как признается мужчина, в школе он учился неважно – перебивался тройками. Получить инженерное образование ему так и не удалось. Но это не отменило его страсти к разного рода механизмам. Например, к вертолетам. Свою “вертушку” решил построить Николай. Так в 1984 году на окраине поселка появился необычный “левитирующий” дом.

На строительство дома у Николая ушло полгода. Внешне он похож на сказочную избушку. И потому многим посетителям кажется, что как только откроется дверь, оттуда непременно выйдет старушка с костяной ногой или дом встанет на две гигантские куриные лапы и уйдет восвояси.

Yandex.ru/maps

На первом этаже можно свободно жить – для этого есть все коммуникации и удобства (электричество, отопление). На втором со временем расположился этнографический музей с предметами быта местного населения (напомним, Архыз находится в Карачаево-Черкесии). Поднявшись на крышу, можно увидеть окрестности поселка. Но что не менее интересно – шестиугольный дом из сруба вращается вокруг своей оси.

Yandex.ru/maps

Хозяин дома рассказывает, что в советские времена уникальную постройку хотели разрушить:

“Приезжают с райкома, говорят: „Ты тут построил дом двухэтажный крутящийся, валить будем“, — вспоминает Хубиев. — А я был чуть-чуть „под газом“ и говорю: „Ты здесь мою хату завалишь, а я пойду и твою подожгу“. И все, больше они не появлялись”.

Кстати Николай нередко лично встречает гостей. Он же за символическую сумму проводит экскурсию по дому.