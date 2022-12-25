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15 минут назад

Богатые туристы все чаще выбирают Россию для отдыха

Катя Кобышева

В этом сезоне количество рейсов бизнес-авиации сократилось примерно на 50 процентов по сравнению с 2021 годом. Об этом пишет Forbes.

Богатые туристы все чаще выбирают Россию для отдыха
Фото: UnsplashUnsplash

Если в годом ранее примерно половина богатых россиян предпочитали отдыхать в Европе, то в этом году около 70-80 процентов рейсов приходятся на ОАЭ. В Европу они стали чаще летать на регулярных рейсах, а вот по России путешествуют на бизнес-джетах. Причем все больше состоятельных россиян выбирают российские курорты. Так, из Внуково-3 за ноябрь вылетело 392 бизнес-рейса по России и лишь 17 рейсов — в другие страны.

Чаще всего рейсы бизнес-авиации отправлялись в ОАЭ, на Мальдивы и Кипр. Об это Forbes рассказала директор по продажам Leading Charter Technologies София Турышева.

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Ранее стало известно, что в Египте туристы смогут купить билеты на поезд только за доллары и евро.

Новости путешествий,Международный аэропорт Внуково,
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