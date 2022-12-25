Богатые туристы все чаще выбирают Россию для отдыха

Если в годом ранее примерно половина богатых россиян предпочитали отдыхать в Европе, то в этом году около 70-80 процентов рейсов приходятся на ОАЭ. В Европу они стали чаще летать на регулярных рейсах, а вот по России путешествуют на бизнес-джетах. Причем все больше состоятельных россиян выбирают российские курорты. Так, из Внуково-3 за ноябрь вылетело 392 бизнес-рейса по России и лишь 17 рейсов — в другие страны.