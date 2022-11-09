Лучшие горнолыжные курорты России: рейтинг, куда стоит поехать зимой

Где лучше всего учиться катанию на горных лыжах или сноуборде? Конечно же, в горах. Опытные горнолыжники часто говорят – горы учат. Действительно на длинных и разнообразных трассах освоение новых навыков пойдет гораздо быстрее.

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«Рамблер» предлагает подборку лучших российских курортов, куда непременно стоит отправиться этой зимой.

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Курорты Красной Поляны

На самом деле это не один курорт, а целый кластер, Красная Поляна – это поселок, название которого стало общим. Здесь расположены следующие курорты:

Роза Хутор

Газпром Альпика

Красная поляна (раньше назвался «Горки город»).

Самым большим количеством трасс может похвастаться Роза Хутор, здесь есть склоны и для новичков, и для продвинутых райдеров, причем спускаться можно и по северным, и по южным склонам.

Трассы Газпром Альпики более широкие, что понравится начинающим и семьям с детьми.

На курорте «Красная поляна» есть и длинные, и более короткие трассы для тех, кто быстро устает. Если вы давно не катались, возможно, сюда стоит приехать в первый день. Цены везде довольно высоки, особенно в пик сезона, но на Розе Хутор выше, чем на остальных курортах.

Чтобы сэкономить, отель, апартаменты или даже квартиру можно выбрать в Красной Поляне (поселке, а не курорте) или Эсто-Садке (это тоже поселок, расположенный напротив курорта «Красная поляна». Кстати, некоторые предпочитают селиться и вовсе в Адлере, а на Розу Хутор приезжать на автобусе. Автобусы ходят довольно часто, время в пути от сорока минут до часа.

Шерегеш

Второй по популярности курорт в России. Здесь сезон открывается уже в конце ноября, в отличие от Красной Поляны, где снега становится достаточно только ко второй половине декабря, а местные помнят годы, когда и снег выпадал только в январе. Красивые трассы, гостеприимные люди, целые поляны снега – сюда едут любители фрирайда и трассового катания. Цены за несколько лет подросли, но и курорт развивается.

Домбай и Архыз

Родное место для тех, кто катается давно. Трасс гораздо меньше чем на курортах Красной Поляны, но виды просто сумасшедшие. Домбай не зря считается одним из самых красивых мест. Кстати, в одну поездку можно также охватить два курорта, пожить на Домбае и перебраться в Архыз или наоборот. Цены на подъемники и жилье ниже, чем в Красной Поляне.

Эльбрус и Чегет

Проверенные места для влюбленных в горы. Эльбрус – самая высокая гора Европы, сюда приезжают не только горнолыжники, но и альпинисты. Всем есть чем заняться. Кстати, на Эльбрусе можно кататься чуть ли не до июня. Чегет – красив и опасен, вы должны быть уверены в уровне своего катания.

Хибины

Кому-то может показаться, что горы не слишком высокие, но красоты здесь ничуть не меньше, чем на Кавказе, а сезон длится до мая. Если приедете в январе, то имеете все шансы увидеть великолепное северное сияние.

Абзаково

Место, где Европа встречается с Азией. Сервис ниже, чем на курортах той же Красной Поляны, но сравним с Хибинами, цены соответственно тоже ниже. Поэтому если вы уже везде побывали и хочется не только увидеть новые места, но и сэкономить бюджет, в Абзаково точно стоит побывать.

Камчатка

Эту поездку нужно планировать заранее. Во-первых, это дорого, во-вторых, нужно хорошо кататься. Но те, кто хотя бы раз в жизни побывал на Камчатке, мечтают сюда вернуться еще раз. Причем не только покататься на лыжах или сноуборде, но и на серфе в океане. Здесь есть курорты, на которых можно жить, но катание будет не самым разнообразным. Лучший вариант – обратиться к организаторам туров на Камчатку и покататься со склонов, куда забрасывают на вертолетах. Но уровень вашего катания должен быть очень высоким, причем именно во внетрассовом катании. Идеальный план – поучиться во фрирайд-школе на Шерегеше, отточить навыки в Красной Поляне и на Эльбрусе, а затем ехать на Камчатку.

Как правильно вести себя на склонах

На самом деле важно не только где, но и как вы катаетесь. Причем речь не о технике, а о поведении. Курорт делает все, чтобы катание было комфортным, но гости должны соблюдать правила.

Ежедневно лавинные службы отслеживают состояние склонов, и, если есть вероятность схода лавины, трассу закрывают. Не нужно пытаться пролезть на закрытую трассу. Ее закрыли, чтобы сберечь вашу жизнь.

Всегда изучайте карту склонов и выбирайте те трассы, которые соответствуют уровню вашего катания, чтобы не оказаться на черной трассе вообще без каких бы то ни было навыков.

Не употребляйте алкоголь на склоне или перед катанием и не катайтесь в наушниках. Во-первых, вы можете не услышать просьбу о помощи, а во-вторых и сами можете получить серьезную травму, не услышав, что опасность грозит вам.