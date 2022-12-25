В Египте туристы смогут купить билеты на поезд только за доллары и евро

Новая система оплаты билетов на железнодорожном транспорте будет введена в действие в Египте. Об этом рассказал министр транспорта Египта Камиль аль-Вазир телеканалу MBC, как сообщает РИА Новости .

По словам чиновника, иностранным гражданам будут продавать билеты на поезда только за доллары или евро.\

"Начиная с января будут действовать новые директивы - билеты на поезда будут продавать иностранцам только за доллары или евро", - сообщил министр.

Аль-Вазир объяснил, что такая мера вызвана тем, что туристы нередко обращаются к помощи менял на "черном рынке". При этом в стране не хватает иностранной валюты, в том числе на покупку новых поездов.