Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
-8° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
41 минуту назад

В Египте туристы смогут купить билеты на поезд только за доллары и евро

Катя Кобышева

Новая система оплаты билетов на железнодорожном транспорте будет введена в действие в Египте. Об этом рассказал министр транспорта Египта Камиль аль-Вазир телеканалу MBC, как сообщает РИА Новости.

В Египте туристы смогут купить билеты на поезд только за доллары и евро
Фото: UnsplashUnsplash

По словам чиновника, иностранным гражданам будут продавать билеты на поезда только за доллары или евро.\

"Начиная с января будут действовать новые директивы - билеты на поезда будут продавать иностранцам только за доллары или евро", - сообщил министр.

Аль-Вазир объяснил, что такая мера вызвана тем, что туристы нередко обращаются к помощи менял на "черном рынке". При этом в стране не хватает иностранной валюты, в том числе на покупку новых поездов.

Египет в январе — стоит ли ехать? Погода и особенности отдыха

Ранее Санта-Клаус пролетел над территорией России.

Новости путешествий,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители