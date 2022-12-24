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56 минут назад

Санта-Клаус пролетел над Россией

Мира Маркина

Санта-Клаус пролетел над территорией России во время 67 рождественского путешествия по миру. Об этом говорят данные проекта объединенного командования ПВО США и Канады (NORAD).

Санта-Клаус пролетел над территорией России
Фото: PxherePxhere

В районе 16:00 по московскому времени Санта пролетал над Комсомольском-на-Амуре. Согласно сведениям сайта NORAD, он вручил уже больше 800 млн подарков.

Проект "NORAD следит за Сантой" запустился в 1955 году. Тогда один из крупных универмагов в штате Колорадо разместил рекламу, которая призывала детей позвонить Санта-Клаусу, но из-за ошибки в телефонном номере из объявления звонки от детей в итоге поступали оператору горячей линии континентального командования ПВО (предшественника NORAD).

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С тех пор база ВВС в Колорадо ежегодно следит за маршрутом, который выбирает "волшебник" для рождественского путешествия.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как россияне могут добраться до "Деда Мороза".

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