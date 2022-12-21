Россиян предупредили об опасности в горах

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) заявил, что в зимний период ожидается большое количество туристов на горнолыжных курортах России. Об этом сообщает РИА Новости.

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Институт заявил, что в связи с ограничениями на выезд за границу ожидается массовый приток туристов на отечественных горнолыжных курортах. По предварительным прогнозам, только на Красную Поляну планируется приезд 300 тысяч человек.

Специалисты отметили, что из-за большого количества отдыхающих возрастает риск того, что туристы будут находиться в местах, не предназначенных для зимних видов спорта. Однако делать этого не стоит, так как с начала зимы в зимних регионах было зафиксировано 12 случаев схода лавин.