Пилот из Самары Виктор Кожевников рассказал изданию Sovainfo, можно ли летать после ледяного дождя и из-за чего задерживаются рейсы.

По словам собеседника издания, зимой подготовка воздушного судна к полету длится дольше в первую очередь из-за противообледенительной обработки.

“В случае если накопилась очередь, авиакомпаниям нужно задерживать рейсы, чтобы ее сократить”, — объяснил пилот Кожевников.

Специалист подчеркнул, что в условиях ледяного дождя процедура противообледенительной обработки невозможна.

Еще одна частая причина массовых задержек – уборка взлетно-посадочной полосы и дорожек руления. Очищение их от снега и наледи даже с участием спецтехнки занимает от четырех часов и более, уточнил пилот.