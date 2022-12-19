Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
-1° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
2 часа назад

Пилот раскрыл правду о задержках рейсов и полетах в ледяной дождь

Мира Маркина

Пилот из Самары Виктор Кожевников рассказал изданию Sovainfo, можно ли летать после ледяного дождя и из-за чего задерживаются рейсы.

По словам собеседника издания, зимой подготовка воздушного судна к полету длится дольше в первую очередь из-за противообледенительной обработки.

“В случае если накопилась очередь, авиакомпаниям нужно задерживать рейсы, чтобы ее сократить”, — объяснил пилот Кожевников.

Что такое Fast Track в аэропорту

Специалист подчеркнул, что в условиях ледяного дождя процедура противообледенительной обработки невозможна.

Еще одна частая причина массовых задержек – уборка взлетно-посадочной полосы и дорожек руления. Очищение их от снега и наледи даже с участием спецтехнки занимает от четырех часов и более, уточнил пилот.

Ранее “Рамблер” рассказывал о россиянах, которые вернулись из Египта.

Новости путешествий,Видео,Виктор Кожевников,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители