В Сочи на горные курорты начали продавать единый билет

Единый прогулочный билет получил название «Три курорта» и стоит 2,5 тысячи рублей. В эту стоимость включено посещение трех горных курортных зон: "Газпром Альпика", "Роза Хутор" и "Красная Поляна". Единый билет дает возможность туристам подняться на одном курорте, а спуститься уже на другом.

Любителям гор следует выбирать маршрут, исходя из уровня подготовки. Так, например, участок трека от «Розы Пик» до «Приюта ветров» (Альпика) подойдет даже туристам с детьми: никакой особенной подготовки для прогулки не требуется. А вот другой отрезок пути, от «Приюта ветров» до «Красной Поляны» намного сложнее для прохождения и следовать по нему рекомендуют в сопровождении гидов.