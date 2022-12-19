Первую группу застрявших в Египте россиян вернули домой

На сайте РИА Новости появилась новость о том, что первый самолет с россиянами, застрявшими на египетском курорте по вине авиакомпании, приземлился в Москве. Вылет состоялся в 20:10 18 декабря.

Фото: Wikimedia.org Wikimedia.org

По информации агентства, этим рейсом в Россию вернулись около 350 туристов. Самолет для перевозки предоставила авиакомпания Red Wings. Перевозчик iFly так и не получил разрешение на вылет.

Одна из соотечественниц, которая вернулась домой этим рейсом, рассказала, что все были очень рады наконец вернуться в Россию. Заминка с вылетом утомила многих.

Вечером субботы из Хургады 40 человек вылетели в Санкт-Петербург.